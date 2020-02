Raoul Bova e Rocio: nozze? Chi sa...

Raoul Bova è innamorato e felice: il suo rapporto con la compagna Rocio Munoz Morales è sereno e appagante. L'attore ha iniziato la sua relazione con la Morales sette anni fa e dal loro amore sono nate due bambine, Luna e Alma. Intervistato dal magazine Vanity Fair, Bova ha confesskato: «Quando l'ho incontrata, Rocio era quello che cercavo. Forse la gente avrà pensato: 'la classica crisi del quarantenne'. Ma a distanza di sette anni si vede che ho confermato quella scelta. Se fosse stata un'avventura sarebbe durata sei mesi».

Raoul Bova ha anche parlato della ex moglie:«La stimo come donna e come madre. Non è stato giusto demonizzare Rocio e me, all'inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate».

E' allora arrivato il momento di parlare di matrimonio? Su questo punto Raoul ha lasciato aperte delle possibilità: «Le nozze con Rocio? Mai dire mai». Staremo a vedere se ci saranno fiori d'arancio in arrivo.

(Foto Getty Images)