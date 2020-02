Kirk Douglas, addio! A 103 anni scompare una vera leggenda del cinema

Aveva compiuto 103 anni soltanto due mesi fa, festeggiati insieme alla sua famiglia, ai figli, ai nipoti e alla sua amata moglie Anne (anche lei centenaria).

Ad annunciare la sua scomparsa è stato un commovente post di suo figlio Michael che, insieme ad una foto di un affascinante Kirk nel pieno della sua giovinezza e ad alcuni scatti di famiglia, scrive: «Per il mondo era una leggenda, un attore dell’età d’oro del cinema e un filantropo il cui impegno per la giustizia e le cause erano un’ispirazione per tutti. Ma per me, i miei fratelli Joel e Peter, era semplicemente papà, per Catherine, un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipoti, il loro nonno amorevole, e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso. La vita di Kirk è stata vissuta intensamente, lascia un'eredità cinematografica che durerà per le generazioni a venire e una storia come famoso filantropo che ha lavorato per aiutare le persone e diffondere la pace. Vorrei concludere con le parole che gli ho detto durante il suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. "Papà, ti amo così tanto e sono così orgoglioso di essere tuo figlio"».

Con Kirk Douglas, riconosciuto come uno degli ultimi divi della Golden Age di Hollywood, scompare un pezzo importante di storia del cinema. Sex symbol indiscusso, era arrivato ad Hollywood con il sogno di sfondare nel mondo dorato del cinema e solo pochi anni dopo quel mondo lo ha letteralmente conquistato.

Ha interpretato ruoli diventati iconici, come quello di Spartacus e Ulisse. Nel suo invidiabile curriculum vanta più di ottanta film e tre nomination all’Oscar. Nel 1996 ha ricevuto un premio Oscar alla Carriera, per poi ritirarsi ufficialmente nel 2004. Ma ciò per cui verrà ricordato è anche il coraggio che ha sempre dimostrato nel dire ciò che pensava e per la capacità di prendere il controllo della sua carriera, senza temere di credere e puntare su astri nascenti del cinema.

