Monica Bellucci ha di che essere orgogliosa: la figlia Deva è irresistibile. Ecco le foto!

Ha appena 15 anni e già un fascino mozzafiato. D'altronde, buon sangue non mente. Perché Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha dalla sua un DNA niente male.

Le sue (rare) foto destano sempre ammirazione, perché Deva ha tutto il fascino della sua bellissima madre. Il mondo della moda non si è certo fatto sfuggire un simile viso. E infatti una note griffe italiana ha scelto Deva Cassel per lanciare in primavera la sua nuova fragranza.

Alcune foto del set allestito lungo la Costiera Amalfitana sono finite in rete. E davvero il fascino della giovane Deva è indubitabile. Per la gioia di mamma Monica...