Antonio Banderas: agli Oscar vuole solo Stella!

Antonio Banderas non ha dubbi: sul red carpet degli Oscar vuole solo Stella! Ma chi è Stella? Facile a dirsi: Stella del Carmen, 23 anni, è sua figlia (la mamma è Melanie Griffith).

Alla cerimonia di premiazione degli Oscar, in programma a Los Angeles nella notte del 9 febbraio, Banderas (che ha ricevuto la sua prima nomination come Miglior attore protagonista per il film "Dolor y Gloria" di Pedro Almodovar) non avrà accanto a sé dunque la fidanzata Nicole Kimpel. Sul tappeto rosso sarà accompagnato dalla figlia Stella.

A dare la notizia è stato Banderas in persona, nel corso di un'intervista rilasciata durante i Goya Awards in Spagna.

Va detto che Stella ha già accompagnato papà Antonio in diverse occasioni, l'ultima nel corso degli Hollywood Film Award. Stella Banderas sogna anche di darsi al cinema e dunque calcare i red carpet con il celebre padre potrebbe essere un "allenamento" utile nell'eventualità di diventare non più semplice accompagnatrice, ma star indiscussa sul tappeto rosso.

