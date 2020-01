Tom Selleck festeggia il compleanno. Ma... che fine hanno fatto gli altri interpreti di Magnum, P.I.?

Tom Selleck, nato il 29 gennaio 1945 a Detroit, è, per la maggior parte del pubblico, l'interprete di una celebre serie Anni Ottanta, "Magnum, P.I.". Camicia hawaiana, bermuda, gran baffoni e una Ferrari 308 Gts, Thomas Sullivan Magnum viveva nella lussuosa villa di un amico scrittore e risolveva i casi tra ironia e azione.

Prima di interpretare il mitico investigatore, Tom Selleck aveva esordito sul grande schermo con piccole parti in alcuni film e in diverse serie tv tra cui "Charlie’s Angels". La chiamata della sua vita arrivò alla fine degli anni Settanta, quando la CBS gli propose di interpretare Magnum dopo che sei attori in sei diversi episodi pilota, erano stati rispediti a casa. La serie divenne un successo globale che durò 8 anni, dal 1980 al 1988, e che fruttò a Selleck due Emmy Award e un Golden Globe, e in Italia alcuni Telegatti. Selleck ha poi recitato in “Tre scapoli e un bebè” e “In & Out” e ha partecipato a una decine di puntate di “Friends“, in cui interpretava il fidanzato storico di Monica. Da dieci stagioni è il protagonista delle serie poliziesca “Blue Bloods” (ha il ruolo di Frank Reagan, Comandante del New York Police Department).

Visualizza questo post su Instagram Happy 75th birthday to Mr. #magnumpi himself, #tomselleck. Un post condiviso da Mark Tadajewski (@markatad75) in data: 28 Gen 2020 alle ore 10:45 PST

Steven Spielberg aveva scelto Selleck come protagonista di "Indiana Jones". Ma Tom rifiutò, perché aveva già firmato il contratto proprio per "Magnum, P.I.".

Visualizza questo post su Instagram #magnumpi #serietv #tvseries #tv #souvenirs#magnum #tomselleck Un post condiviso da Jean-François Roux (@jeanfrancois5956) in data: 26 Gen 2020 alle ore 9:51 PST

John Hillerman – J.Q. Higgins III

John Hillerman (scomparso nel suo ranch in Texas il 9 novembre del 2017 all’età di 85 anni), interpretava J.Q. Higgins III, ex militare ritiratosi a vita privata che custodiva la tenuta del milionario Robin Master alle Hawaii. Per questo ruolo in "Magnum, P.I.", ha vinto un Golden Globe e un Emmy. Hillerman aveva recitato in grandi film come "L’ultimo spettacolo" di Peter Bogdanovich, "Mezzogiorno e mezzo di fuoco" di Mel Brooks e "Chinatown" di Roman Polanski. Prese anche parte ad altre serie di successo come "Simon & Simon" e "La signora in giallo".

Roger E. Mosley – Theodore “TC” Calvin

Era Theodore Calvin, il migliore amico di Magnum, che gli aveva affidato il suo charter turistico Island Hoppers. Mosley era davvero un pilota privato di elicotteri. Non appare più da molti anni sugli schermi.

Larry Manetti – Rick Orville Wright

Direttore del “King Kamehameha Club” e amico di Magnum dai tempi del Vietnam. Ha recitato in una dozzina di film e ha avuto dei ruoli in alcune puntate di serie celebri come “Renegade” e “Hawaii Five-0″. Ha anche scritto un libro sul backastage di Magnum, P.I., “Aloha Magnum“.

(Foto Getty Images)