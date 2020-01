Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? Secondo gli amici sì!

Negli ultimi giorni non si parla d’altro: prima lei che assiste con sguardo commosso al suo discorso ai Grammy, poi lui che viene pizzicato nel backstage mentre guarda in tv lei che ringrazia dopo aver ricevuto un premio i SAG Awards. Insomma, è bastato davvero poco per tornare a far sognare i fan della coppia Brad Pitt – Jennifer Aniston: i due sono stati sposati dal 2000 al 2005 e oggi si torna a parlare di un possibile ritorno di fiamma.

Una prima conferma di questo riavvicinamento arriva direttamente da alcuni amici della coppia: «Non credo che Jennifer abbia mai smesso di amarlo – ha detto un’amica dell’attrice al Mirror – anche se lui le ha spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie. Le è servito del tempo, ma ha perdonato tutto. Il perdono è stato decisivo per loro, per andare avanti».

Un amico di Brad Pitt, invece, ha rivelato: «Non li vedevo così felici da anni, hanno riacceso la fiamma del loro amore». Le due fonti anonime, inoltre, hanno rivelato che i due attori in questo periodo avrebbero ricominciato a frequentarsi in gran segreto e si sarebbero visti almeno 5 volte, oltre alle due recenti apparizioni in pubblico. Sarà vero? Solo il tempo potrà confermarlo; per ora i fan continuano a sognare.