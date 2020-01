Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme: la foto fa sognare!

Brad Pitt e Jennifer Aniston: l’ultimo scatto insieme risale al 2002, prima del terremoto Jolie. Da allora tanto è accaduto alle due stra, tra separazioni tempestose (per lui) e delusioni coniugali (per Jennifer). Ma il lieto fine a Hollywood c’è (quasi) sempre: così, le ultime notizie su Brad e Jennifer fanno sognare i fan. I due attori si sono visti spesso durante le medesime occasioni: ma lo scatto del SAG Award, in cui sono complici, uno di fronte all’altra, non capitava da molto, troppo tempo.

Galeotto fu il backstage dei premi che ogni anno vengono assegnati dalla Screen Actors Guild, il sindacato degli attori. Brad Pitt ha vinto un premio come Miglior attore non protagonista per "C’era una volta a… Hollywood". A Jennifer Aniston invece è andato il riconoscimento come Miglior attrice in una serie drammatica per "The Morning Show".

Sorrisi e congratulazioni hanno accompagnato lo storico incontro tra i due che, tra baci e abbracci, hanno mostrato un feeling ritrovato, tanto da destare la speranza dei fan, per un finale tra i più romantici di sempre.

Su Jennifer, Brad ha dichiarato: «È una buona amica». Chissà che da un’amicizia ritrovata non si possa sperare in qualcosa di più, almeno questo è quello in cui confidano i fan di entrambi gli attori.

(Foto Getty Images)