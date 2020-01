Matthew McConaughey e Hugh Grant potrebbero diventare fratelli!

Matthew McConaughey e Hugh Grant, colleghi sul set di "The Gentlemen", potrebbero diventare fratelli. E non si tratta della trama di un nuovo film, ma della vita reale.

I due attori, infatti, hanno organizzato un appuntamento (piuttosto piccante) tra la madre 88enne del primo (Kay McConaughey) e il padre 91enne del secondo (James Grant). A rivelarlo, in una recente intervista rilasciata a Entertainment Tonight è stato proprio McConaughey.

Matthew e Hugh hanno lavorato come dei veri Cupido, organizzando tutto da soli. E ora, conoscendo le due parti in causa, sono convinti che i due faranno scintille.

Dai racconti dell'attore texano pare infatti che sua madre, Kay McConaughey, sia un vero peperino. Ancora convinta di poter sfondare nel mondo del cinema, non si perde neppure un red carpet di suo figlio. La si vede molto spesso nelle foto con Matthew e sua moglie Camila Alves, la modella brasiliana da cui McConaughey ha avuto 3 figli (Levi, 11, Vida, 10, and Livingston, 7). James Grant, invece, è un ex militare in pensione con la passione per la pittura.

Se la cosa tra i due dovesse funzionare, Matthew e Hugh potrebbero diventare fratelli. E, a quanto pare, ai due attori non dispiacerebbe...