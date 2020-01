George Clooney? E' stressato. E Amal ne soffre

Ci hanno fatto sognare con il loro matrimonio veneziano, le foto glamour, il loro impegno per le giuste cause, la nascita dei gemellini Alexander ed Ella. Ma adesso... cosa succede tra George e Amal Clooney? A seminare il dubbio sono alcune indiscrezioni pubblicate dal magazine statunitense International Business Times. Citando una fonte anonima, il tabloid sostiene che George Clooney stia attraversando un periodo difficile. Secondo il magazine, l'attore sarebbe stressato a causa del film che ha sceneggiato e che sta dirigendo, producendo e interpretando, "Good Morning, Midnight".

Il film è tratto da un pluri-premiato romanzo di Lily Brooks-Daltone racconta storia di uno scienziato (interpretato da Clooney) che, dal Polo Nord, cerca di aiutare un astronauta a far ritorno sulla Terra.

A causa della riprese impegnative, secondo il magazine, «George Clooney dà ordini ed è sempre nervoso... È stressato perché ha dovuto lavorare più a lungo del previsto al cast del suo prossimo film. E tutto questo lo sta portando ad avere dei modi di fare veramente odiosi. Una situazione che, da quando è iniziata la produzione, è peggiorata... Tutti si augurano che Amal possa tranquillizzarlo, ma persino lei non ne può più dei suoi modi insopportabili».

Sarà vero? George Clooney ha sempre avuto modi a dir poco irreprensibili. Sembra dunque improbabile un così brusco cambiamento di carattere. Inoltre, i periodi di tensione possono esistere in ogni relazione, senza per questo sfociare in crisi. E tutti i fan della splendida coppia George e Amal si augurano che sia il solito gossip senza fondamento.

