Julia Roberts o Gwyneth Paltrow? L'incredibile lista dei ruoli rifiutati dalle star

"Pretty Woman", "Sex and The City", "Titanic"... Ma anche "Forrest Gump" e "Guerre Stellari". E' lunga la lista dei film celebri di cui dovevano essere protagonisti altri attori rispetto a quelli che poi effettivamente hanno avuto la parte. Molte delle star in questione si sono assai pentite in seguito di aver rifiutato il ruolo. Ecco l'incredibile lista.

Gwyneth Paltrow: Rose di "Titanic"

Doveva essere Gwyneth Paltrow la protagonista del celebre film. Invece alla fine il ruolo andò a Kate Winslet, che divenne una star.

John Travolta: Forrest di "Forrest Gump"

John Travolta rifiutò il ruolo. A interpretare il film fu così Tom Hanks, che vinse anche un Oscar. Travolta ha ammesso di aver fatto un grosso errore dicendo no a quel personaggio.

Uma Thurman: Vivian di "Pretty Woman"

Julia Roberts e Uma Thurman si contesero il ruolo. Ad avere la meglio fu Julia Roberts.

Sarah Jessica Parker: Baby di "Dirty Dancing"

La futura protagonista di "Sex And The City" non convinse durante i provini. Le fu preferita Jennifer Grey.

Tom Cruise: Tony Stark di "Iron Man"

Tom desiderava vestire l'armatura del super eroe, ma Robert Downey jr. ebbe la meglio



Al Pacino: Han Solo di "Guerre Stellari"

Al Pacino era il prescelto, ma non intuì che quel film di fantascienza sarebbe diventato un classico del cinema e rifiutò. Per la gioia di Harrison Ford, che prese il suo posto e iniziò la sua splendida carriera hollywoodiana.

Robert De Niro: Jack Torrance di "Shining"

Fu il regista Stanley Kubrick a preferire a De Niro Jack Nicholson.

Tiffani Thiessen: Rachel Green di "Friends"

La Thiessen ("Beverly Hills 90210") fu scartata. Al suo posto, la produzione scelse Jennifer Aniston. E nacque una stella.

Leonardo Di Caprio e Brad Pitt: Jack Twist ed Ennis Del Mar di "Brokeback Mountain"

La coppia del film fu invece formata da Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt reciteranno insieme molti anni dopo, in "C'era una volta... a Hollywood", di Quentin Tarantino.



Jennifer Lawrence: Bella Swan di "Twilight"

Jennifer ambiva al ruolo di protagonista della celebre saga. ma a spuntarla fu Kristen Stewart.