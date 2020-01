Timothée Chalamet interpreterà Bob Dylan

Il successo di Timothée Chalamet è ormai inarrestabile: l’attore 24enne è diventato famoso per film come “Interstellar”, “Lady Bird” e soprattutto “Chiamami col tuo nome”, pellicola diretta da Luca Guadagnino che nel 2017 gli è valsa una candidatura all’Oscar. Anche nel 2018 ha ricevuto diverse candidature per il film "Beautiful Boy" e adesso per lui è arrivato il momento di quello che si preannuncia essere un altro grande film.

Stiamo parlando di “Going Electric”, il biopic che racconterà la vita e la carriera di Bob Dylan: Timothée Chalamet vestirà proprio i panni del leggendario musicista e sarà diretto da un regista di spicco, James Mangold, celebre per film come “Ragazze Interrotte” e “Les Mans ’66 – la grande sfida”. Il biopic è in lavorazione ma non è l’unico impegno del giovane attore originario di New York: Chalamet, infatti, farà parte del cast di “Dune”, il remake di Denis Villeneuve, e forse tornerà a interpretare Elio nel sequel di “Chiamami col tuo nome”, basato sul nuovo libro di André Aciman intitolato “Cercami”.

In attesa di poter vedere Timothée Chalamet in questi ruoli, potremo vederlo a breve nel nuovo adattamento di “Piccole donne”, nel quale interpreta Laurie, l’amico delle sorelle March.

