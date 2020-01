Monica Bellucci dà il via al nuovo anno in bellezza

Monica Bellucci ha dato il via al 2020 con un vero fuoco d'artificio. Ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram una bellissima foto, in cui indossa un meraviglioso gioiello ispirato all'India, augurando un buon anno in tutte le lingue.

Un'immagine d'eleganza e bellezza che conquista. E in questo periodo Monica sta conquistando anche altro. Il successo, naturalmente: l'attrice ha da poco esordito in teatro, a Parigi, con la lettura di "Lettres et Mémoires, Maria Callas". Monica come Maria Callas, davvero un obiettivo grandioso.

Ma pare che per la Bellucci sia tornato anche l'amore: qualche giorno prima del Natale Monica era stata fotografata con Nicolas Lefebvre, il gallerista parigino suo ex fidanzato. Negli scatti Nicolas è molto affettuoso con la Bellucci.

Monica e Nicolas erano stati una splendida, romantica coppia per due anni e mezzo circa. La prima apparizione pubblica era stata a una sfilata Chanel e lo scalpore era stato grande. Poi, all'inizio dell'estate scorsa, la fine. Ma forse era solo una pausa. E può darsi che il 2020 porti a Monica un intenso (e felice) ritorno di fiamma.