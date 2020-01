Tom Hanks: le sue lacrime di commozione sono il momento più bello dei Golden Globes

I Golden Globe 2020 hanno fatto sensazione. Per i look delle star, davvero mozzafiato. Per l'irriverente discorso introduttivo del presentatore Ricky Gervais. Per lo sguardo di Jennifer Aniston a Brad Pitt. Ma il momento clou è stato senz'altro quello che ha visto protagonista Tom Hanks.

L'attore, che ha ricevuto il premio alla carriera, è scoppiato in lacrime pensando alla sua famiglia. Tom Hanks ha infatti ricordato che «Non sarei qui se la mia famiglia non avesse sopportato la mia assenza per mesi e mesi. Non posso spiegare cosa il vostro amore significhi per me». Occhi lucidi e voce tremante, il discorso di Tom ha davvero toccato il cuore di tutti i presenti. E soprattutto della molgie Rita Wilson e dei figli, seduti in prima fila.