Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme per Natale

È bellissimo rivederli insieme, anche se tra Brad Pitt e Jennifer Aniston c'è solo un bellissimo rapporto di amicizia. La coppia ha recentemente partecipato al party di Natale, organizzato proprio dall'attrice di Friends, un'occasione a cui Jennifer tiene molto e che Brad ha voluto onorare con la sua presenza.

La coppia si è riavvicinata lo scorso febbraio ed è stata vista insieme alla festa per il 50esimo compleanno di lei. Da quel momento in poi sono rimasti in ottimi rapporti. Il passato è passato però i fan ancora sperano in un loro riavvicinamento sentimentale.

"Jen adora il Natale e, come al solito, ha partecipato un folto gruppo di ospiti", ha dichiarato una fonte a People. "È stata una gran serata per Jen - ha continuato il magazine - Le persone importanti della sua vita si sono radunate per festeggiare con lei".

I due sono stati sposati dal 2000 al 2005. Per tutto il mondo, la Aniston era la ragazza della porta accanto, bellissima nella sua semplicità, che era riuscita a far innamorare uno dei più fascinosi e talentuosi divi di Hollywood. Poi è arrivata Angelina Jolie, Brad perse la testa ed il loro matrimonio finì. Sono passati più di 10 anni, oggi hanno vite separate ma continuano a volersi bene.

(Foto Getty Images)