Colin Firth divorzia: ecco cosa è accaduto

Colin Firth divorzia dalla moglie Livia Giuggioli: la notizia, per i fan del cinema e dell'affascinante attore britannico, è dirompente, quasi come una Brexit dei sentimenti.

Firth e la Giuggioli infatti erano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Lui, 59 anni, attore affermato ("Orgoglio e pregiudizio", "Shakespeare in Love", "Il diario di Bridget Jones", "La ragazza con l'orecchino di perla", "Mamma Mia!", "Il discorso del re"). Lei, 50 anni, produttrice anche impegnata nel sociale. Insieme, ventidue anni di matrimonio, due figli (Luca, nato nel marzo del 2001 e Matteo, nato nell'agosto del 2003), e Firth che addirittura prende la cittadinanza italiana.

Adesso la loro bella storia d'amore finisce. Con toni davvero civili, naturalmente. Un comunicato annuncia: «Si sono separati, ma mantengono una stretta amicizia e rimangono uniti nel loro amore per i figli».

Il motivo della separazione, secondo le indiscrezioni, è in una breve relazione di Livia Giuggioli con un giornalista italiano, Marco Brancaccia. In seguito, Colin Firth aveva presentato una denuncia per stalking, poiché «il signor Brancaccia ha portato avanti per diversi mesi una spaventosa campagna di molestie».

Inutile dire che le fan di Colin Firth hanno commentato immediatamente la notizia. E molte si sono offerte di consolare il bel Colin...

(Foto Getty Images)

Colin Firth e Livia Giuggioli