Julia Roberts si unisce a Michelle Obama per un bellissimo progetto

Julia Roberts e Michelle Obama si sono unite per un progetto davvero ottimista e positivo: sostenere l'educazione delle giovani donne nel sud est asiatico. Si tratta di un'attività promossa dalla Obama Foundation e la ex First Lady Michelle ha coinvolto nel viaggio e nel ciclo di conferenze e incontri un'entusiasta Julia Roberts (oltre a Jenna Bush Hager, conduttrice della NBC e figlia dell'ex presidente George Bush).

Il progetto vuole offrire alle adolescenti di quella parte del mondo nuove possibilità di istruzione ed è stato finanziato anche da Michelle Obama in persona, con una donazione di 500mila dollari, ottenuti dalle vendita del best-seller della ex First Lady, "Becoming".

Michelle ha rivolto parole piene di speranza alle ragazze incontrate durante il suo viaggio: «Quando permetti a una ragazza di andare a scuola le dai il potere e la voce, ma anche un’opportunità per migliorare la propria vita, quella delle proprie famiglie e delle comunità di appartenenza». Ad assistere e sorridere alle ragazze era anche Julia Roberts, che ha aggiunto: «Ciò che le persone di tutto il mondo devono sapere è che la conoscenza è il vero potere. È l'unica cosa che ci salverà. È impossibile ignorarlo visto poi che le donne rappresentano il 52 percento della popolazione mondiale. Quindi investire nell'educazione delle ragazze equivale a investire per noi stessi». (foto Getty Images)

Nelle foto della gallery Instagram c'è tutto l'entusiasmo di Michelle, Julia e delle ragazze delle scuole