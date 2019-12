Bradley Cooper: ecco dov'è e a cosa si dedica

Per alcuni mesi, Bradley Cooper è stato davvero al centro di tutta l'attenzione mediatica: per il film "A Star Is Born"; per la presunta love story (poi smentita) con Lady GaGa; per la separazione dalla moglie, la bellissima modella Irina Shayk.

Adesso, Bradley sembra scomparso dai magazine di gossip e dalle apparizioni ufficiali. Ma cosa sta facendo? Semplice. L'attore si occupa della bambina avuta da Irina, la piccola Lea De Seine. L'ultima foto che lo ritrae, ci mostra Bradley in versione papà affettuoso, alla finestra di un condominio di New York, a osservare con alcuni amici la parata del Giorno del Ringraziamento.

Secondo i soliti bene informati, Bradley sta cercando nuove amicizie e per questo inviterebbe a bere un caffè alcune mamme (single) delle compagne di gioco della figlia. Inutile dire che molte signore single, ma con prole, di New York, sono molto contente di questa opportunità...

(Foto Getty Images)