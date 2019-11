Antonio Banderas: la foto affettuosa con la figlia Stella

Antonio Banderas, oltre che un grande attore, è anche un padre di famiglia molto affettuoso. L'ultima prova? La foto che lo ritrae orgoglioso a Madrid insieme alla figlia Stella, avuta dalla ex moglie Melanie Griffith.

Banderas è stato premiato ai Vanity Fair Awards come uomo dell’anno e ha accettato il premio mostrando un lieve imbarazzo «perché ci sono molte persone che meritano più di me», come ha infatti spiegato, alludendo alla nuova compagna Nicole Kimpel e appunto a Stella, di cui Banderas va fiero.

Stella Del Carmen Banderas adesso ha 23 anni e sta ancora studiando, anche se tra i suoi progetti cìè quello di lavorare nel cinema, come ha rivelato lo stesso Banderas: «Mia figlia Stella sta studiando Arte drammatica. Ci ha sorpresi tutti perché non voleva mai stare di fronte alle telecamere, poi improvvisamente ha fatto il salto». D'altronde, con due genitori star come Banderas e la Griffith, la vena artistica in famiglia non manca.

(Foto Getty Images)