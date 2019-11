La storia infinita. Il cast si ritrova dopo 35 anni dall’uscita del film

Nel 1984 usciva in tutto il mondo un film che ha segnato l’immaginazione di milioni di bambini, che hanno sognato per anni di cavalcare il drago volante Falkor come faceva il piccolo Atreyu. Stiamo parlando ovviamente de “La storia infinita” del regista Wolfgang Petersen, tratto dall’omonimo romanzo di Michael Ende. In occasione della New York WinterCon, i due protagonisti del film si sono incontrati dopo 35 anni dall’uscita dell’iconico film, postando su Instagram la foto del fantastico evento.

Tami Stronach era nel film l'Imperatrice bambina e Noah Hathaway il protagonista che cavalcava Falkor, il giovane Atreyu. Durante la convention americana dedicata al genere fantasy e alla fantascienza, i due si sono ritrovati a firmare autografi insieme per ore. Ciuffo fucsia e stile punk lui, capelli biondi raccolti ed elegante lei: i fan de “La storia infinita” sono letteralmente impazziti grazie all’occasione di poter assistere a questo incontro dopo così tanto tempo trascorso a sognare dei mondi di fantasia.

“Reunion con Noah dopo 30 anni qui al WinterCon, che bello!” ha scritto l’imperatrice sul suo profilo Instagram, destando grande stupore tra i fan di tutto il mondo. Vedere i due protagonisti che firmano insieme le locandine di “The neverending story”, titolo originale della pellicola, deve infatti essere stato un momento davvero emozionante per chi è nato negli anni ’80 e non solo. “Reunion di Atreyu e Moonchild dopo 35 anni – ha scritto Hathaway sui social - So che avresti voluto essere qui!” I nostalgici de “La storia infinita” possono adesso rivedere il primo film e continuare con i due sequel usciti nel 1990 e l’ultimo nel 1994.

