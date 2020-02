5 curiosità sui premi Oscar che (forse) non conoscete

La statuetta

Il premio assegnato ai vincitori si chiama Academy Award of Merit. La statuetta è alta 35 centimetri e placcata in oro 24 carati per un valore di 295 dollari. Nel periodo della II Guerra Mondiale fu però realizzata in gesso per evitare che fosse rubata o rivenduta. A tal proposito l'Academy ha introdotto una clausola per cui la statuetta non può essere rivenduta e, prima di poterla mettere all'asta, va offerta la possibilità all'Academy stessa di comprarla al prezzo simbolico di 1 dollaro.

La prima cerimonia

La prima cerimonia degli Academy Awards si tenne durante una cena privata per circa 270 persone, nel 1929 presso l'Hollywood Roosevelt Hotel a Los Angeles in California.

Il vincitore più giovane di un Oscar

Tatum O'Neal è stata l'attrice più giovane a vincere questo riconoscimento. Ha infatti vinto come miglior attrice non protagonista per il film Luna di Carta del 1973 a soli 10 anni.

Record di nomination come migliore attrice

Il record va a Meryl Streep che è stata nominata ben 18 volte, vincendo 2 Oscar come migliore attrice per La Scelta di Sophie (1983) e The Iron Lady (2012). Ha inoltre vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista per Kramer vs. Kramer (1980).

Premiazione di un sequel

Il Padrino Parte II (1974) è l'unico sequel ad aver vinto il premo come miglior film.