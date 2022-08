Le sculture dell'antichità non erano affatto bianche

Siamo abituati a immaginare le sculture dell'antichità come candide, immacolate. Marmi bianchissimi e algidi. E invece... nulla di più sbagliato.

Le stature antiche, romane e greche classiche, erano multicolori. L'idea che fossero bianche è un'eredità erronea del periodo neoclassico, quando furono prese a modello dell'arte più eccelsa le statue dell'antichità... ormai completamente scolorite dal passare dei secoli.

L'idea del candore totale, quasi di una purezza sovrumana, piacque però molto e convinse. Così si tramandò l'idea di una bellezza ideale, quasi disincantata, che ancora oggi permea il nostro immaginario.

Le analisi moderne hanno invece evidenziato tracce cospicue di pigmenti colorati sulle statue dell'antichità. I colori erano poi davvero sgargianti. A farci vedere come erano in origine tanti capolavori del passato è questo video del prestigioso Metropolitam Museum di New York.

