5 chilometri: ecco l'opera d'arte più lunga del mondo!

Illuminated River è un progetto che sta rimodellando i 14 ponti più iconici di Londra. Coperto da un fondo pubblico, prevede un investimento da 31 milioni di sterline e accende la capitale britannica lungo 5 km di passatoie sul Tamigi.

Ogni singolo attraversamento è stato curato dall'artista newyorkese Leo Villareal che ha realizzato un algoritmo dedicato alla gestione dei fasci di luce. Dietro ogni ponte c’è un sistema di illuminazione basata su luce Led: questo permette di modulare colori e sfumature, ma allo stesso tempo offre un sistema sostenibile sia come impatto ambientale (dato che di giorno non appare nulla agli occhi dei passanti, se non la struttura dello stesso ponte) e a basso consumo energetico.

Il risultato finale, quando nel 2022 verrà ultimato, sarà quello di far diventare tutti i ponti un altro richiamo turistico: al pari di quello che dà sempre il Tower Bridge rappresenta da solo.

(Foto Getty Images)