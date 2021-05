70 milioni di dollari per le Ninfee di Monet

Un dipinto dalla serie delle ninfee di Claude Monet è stato battuto da Sotheby's per 70 milioni di dollari: il prezzo più alto in catalogo mai pagato per un'opera d’arte impressionista.

Si tratta di una delle opere più iconiche del maestro francese, scomparso nel 1926, autore di celeberrimi tele con ninfee. Nella serata newyorchese si partiva da una cifra comunque alta, circa 40 milioni di dollari, ma l'esito ha visto lievitare il lotto di quasi il doppio.

Il capolavoro è andato a un cliente anonimo della galleria Gregoire Billault, dopo una gara al rialzo tra cinque offerenti e una forte concorrenza da parte di un collezionista di Hong Kong. Si tratta del quinto Monet più costoso mai venduto all'asta.

"Le Bassin aux Nymphéas" è stato realizzato negli anni 1917-1919. Apparve per l'ultima volta all'asta nel maggio 2004, quando fu venduto per 16,8 milioni di dollari. Tra i proprietari del passato, Ray Stark, celebre produttore di Hollywood e Broadway. Il record per un Monet si ebbe coi 110 milioni di dollari, battuti nel 2019, sempre da Sotheby's, a New York.

(foto Getty Images)