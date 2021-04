A tutta emozione: l'indimenticabile tour dedicato agli affreschi di Giotto

A tu per tu cone i meravigliosi dipinti di Giotto, affrescati in uno dei gioielli più splendenti del nostro patrimonio artistico, la cappella degli Scrovegni di Padova. Un'emozione non da poco, dal momento che è assai difficile ammirare davvero da vicino la grandiosa opera giottesca e per di più, nei tempi in cui la Cappella non era ancora chiusa causa pandemia, le visite erano a numero contingentato e tempo limitato.

Ecco dunque un tour virtuale che permette di sofferrnarsi sui meravigliosi dettagli dell'opera. Per vederlo, cliccate qui.

La Cappella degli Scrovegni, che prende il nome dal ricco uomo d'affari che la commissionò a Giotto tra il 1303 e il 1305, racconta le Storie della Vita della Vergine, le Storie della Vita di Gesù e il Giudizio Universale. Gli affreschi si trovano a 13 metri da terra, dunque ammirarli perfettamente non è mai stato facile. IL tour virtuale permette adesso di ammirare tutti i dettagli degli affreschi da vicino e a 360°, grazie a un meticoloso lavoro di digitalizzazione in gigapixel.

