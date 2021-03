Voglia di parrucchiere, assembramenti tabù, gite fuori porta: i video irresistibili degli Uffizi

Le Gallerie degli Uffizi di Firenze sono attivissime sui canali social. E quindi posseggono anche un account Tik Tok, il social basato su irresistibili video da una manciata di secondi.

Le clip realizzate dagli Uffizi sono davvero irresistibili e mescolano grandi capolavori della storia dell'arte con temi di stretta attualità. Ecco per esempio la Maddalena di Tiziano lamentarsi per la chiusura dei saloni dei parrucchieri.

O la Primavera del Botticelli sgridare per un assembramento assai numeroso.

Di gite fuori porta parlano di Duchi di Montefeltro di Piero della Francesca.

«Così come un giornale non è completo senza la vignetta e la caricatura della prima pagina, così anche un museo può fare umorismo», ha dichiarato il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt: «serve ad avvicinare le opere a un pubblico diverso da quello cui si rivolge la critica ufficiale, ma anche a guardare le opere in modo diverso e scanzonato. In particolare, in un momento difficile come questo, è importante, ogni tanto, concedersi un sorriso e un po’ di autoironia. E se è possibile farlo grazie alla grande arte, ancora meglio».

