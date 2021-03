Palazzo Strozzi: la Ferita che fa riflettere

Uno squarcio sulla facciata di Palazzo Strozzi a Firenze, cambia il volto di uno degli edifici rinascimentali più belli del nostro Paese. L’artista francese JR, con quella che ha chiamato "La Ferita", propone una riflessione sull'accessibilità ai luoghi della cultura, in questo periodo difficile.



L'opera, alta 28 metri e larga 33, è realizzata con un collage fotografico in bianco e nero, tipico dello stile dell'artista. E' costruita come una anamorfosi, un gioco illusionistico in cui, osservando da un preciso punto di vista, si schiudono davanti agli occhi, diversi ambienti: il colonnato del cortile, un'immaginaria sala espositiva e una biblioteca. La facciata, si trasforma, dunque, in un inedito "trompe-l'oeil", palcoscenico di una ferita, simbolica e dolorosa, che accumuna i luoghi della cultura italiani: musei, biblioteche, cinema e teatri.



L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Andy Bianchedi, in memoria di Hillary Merkus Recordati, con il patrocinio dell’Institut Français, Firenze. "Sono felice di annunciare il nuovo programma Palazzo Strozzi Future Art, perché permetterà lo sviluppo di importanti progetti con artisti contemporanei italiani e internazionali, creando un dialogo tra antico e moderno", spiega Arturo Galansino, direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi.



Parallelamente all'installazione, Palazzo Strozzi propone una ricca agenda di appuntamenti online, rivolti a tutto il pubblico, in particolare, a famiglie e scuole. Consentiranno di conoscere meglio il lavoro di JR e, di interagire con l'opera anche a distanza, attraverso spazi di riflessione e attività creative.

(Foto Getty Images)