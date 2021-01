Dante sarà il protagonista delle mostre del 2021

Che il 2021 possa portare in dono la riapertura dei musei è la speranza di molti appassionati di cultura. Il nuovo anno entrano nel vivo le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, attraverso numerosi progetti che vedranno il Sommo Poeta protagonista.

Si parte da Firenze il 1° gennaio con il progetto degli Uffizi, completamente virtuale: è la grande mostra dal titolo emblematico "A riveder le stelle", con i disegni di Federico Zuccari per la Divina Commedia, digitalizzati (per la prima volta in assoluto) in alta definizione, proprio per l’occasione. Gli 88 fogli realizzati alla fine del Cinquecento da Zuccari rappresentano la più nutrita e importante compagine illustrativa della Commedia, realizzata prima dell’800.

Altri due progetti sono iniziativa del Museo Nazionale del Bargello - dove è custodito il più antico ritratto di Dante - luogo dantesco per antonomasia. La prima mostra "Onorevole e antico cittadino di Firenze. Il Bargello per Dante" (23 marzo - 25 luglio) si snoda in 6 sezioni, con diversi livelli di interpretazione, a seconda della tipologia di visitatore, e offre l'opportunità di esplorare il rapporto tra Firenze, l'Alighieri e la sua opera nella prima metà del Trecento, attraverso prestiti di manoscritti e dipinti. La seconda mostra "La mirabile visione. Dante e la Commedia nell'immaginario simbolista", a cura di Carlo Sisi, partirà il 23 settembre (fino al 9 gennaio 2022) e illustrerà la complessa percezione della figura di Dante e della Divina Commedia nel contesto letterario tra Ottocento e Novecento.

Dopo Firenze sarà la volta di Ravenna dove dal 6 marzo al 4 luglio arriva "Le Arti al tempo dell'esilio", a cura di Massimo Medica. Riaprirà anche "Dante nell'arte dell'Ottocento. Un'esposizione degli Uffizi a Ravenna", progetto speciale in collaborazione con il museo fiorentino.

A Forlì, ai Musei di San Domenico, dal 12 marzo al 4 luglio arriva "Dante. La visione dell'arte", a cura di Antonio Paolucci e Fernando Mazzocca. E infine a Verona sarà allestita la mostra "Tra Dante e Shakespeare. Il mito di Verona”, a cura di Francesca Rossi, Tiziana Franco, Fausta Piccoli, in programma dal 23 aprile al 3 ottobre.

(Credits: Getty Images)