Banksy perde la proprietà di una sua famosissima opera

Banksy ha perso i diritti sul Flower Thrower, il lanciatore di fiori, una delle sue opere più celebri, apparsa a Gerusalemme nel 2005. Ma perché? A prendere questa decisione è stato l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, secondo cui Banksy «non può essere identificato come il proprietario indiscutibile» dell'opera in quanto ha sempre tenuto nascosta la sua identità.

Ma come si è giunti a una simile decisione? Tutto è nato quando la Full Color Black, ditta inglese che crea biglietti d’auguri, ha deciso di usare l'immagine di Banksy. Così, la società che si occupa di gestire le opere dell'artista, la Pest Control Office Ltd, si è fatta avanti, per impedire l'utilizzo dell'opera. Ma l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha invece dato ragione alla ditta di biglietti d'auguri. Tra le altre motivazioni, quella per cui Banksy «non può essere identificato come il proprietario indiscutibile di tali opere poiché la sua identità è nascosta» e dunque «non si può stabilire senza dubbio che l’artista detenga i diritti d’autore sulla sua opera».

E' stato anche ricordato come lo stesso artista, in un suo libro , abbia dichiarato di considerare il diritto d’autore «una faccenda per perdenti».

La sentenza potrebbe aprire la via a nuovi utilizzi non autorizzati delle opere di Banksy. Cosa accadrà adesso? Staremo a vedere.

(Foto Gatty Images)