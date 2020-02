Effetto Coronavirus: la Gioconda indossa la mascherina

In tempi di Coronavirus, sono tanti gli artisti che stanno sensibilizzando il mondo su questo tema. Uno di questi è TVBoy, lo street artist italiano che per le strade di Barcellona ha realizzato una Gioconda con la mascherina sul viso e uno smartphone in mano.

TVBoy ha ritratto la celebre Monna Lisa in una vetrina di Calle del Bisbe, di fronte al Palau de la Generalitat, intitolando l'opera "Mobile World Virus". Il significato l'ha spiegato l'artista stesso. La Monna Lisa indossa una mascherina che dovrebbe proteggerla dal Coronavirus e stringe in mano uno smartphone che riporta il logo del Mobile World Congress, annullato proprio a causa di questa epidemia. La notizia della cancellazione del Mobile World Congress, la più importante fiera della telefonia mobile, era arrivata nei giorni scorsi. Per TVBoy da una parte c'è l'idea di combattere «la fobia del contagio dell’Occidente» del Coronavirus, dall'altra c'è la dipendenza dalla tecnologia che è ugualmente un'epidemia. Come ha detto in un'intervista a El País, «Il lavoro si chiama Mobile World Virus e con esso voglio riflettere sul fatto che la tecnologia sia un vaccino o un virus che ci rende schiavi».

TVBoy da diversi anni risiede a Barcellona e ha all'attivo numerosi progetti in tutto il mondo. Tra le sue opere più famose, sempre attente a lanciare un messaggio d'attualità, Messi e Cristiano Ronaldo che si baciano sulla bocca. L'artista ha scelto la Gioconda come ultimo lavoro perché è l'icona della cultura occidentale per eccellenza.

(Foto Getty Images)