L'Alta Via dei Monti Liguri

E' un itinerario affascinante, al di là dei luoghi comuni, alla scoperta dell'anima più intima e segreta della Liguria. Quella che non ci si aspetta e che rapisce la vista e il cuore con la sua magia fatta di boschi e rocce, monti e valli, prati e torrenti, villaggi abbandonati e antiche fortificazioni.

Si tratta dell'Alta Via dei Monti Liguri, un emozionante percorso in quota che tocca i 2.200 metri del monte Saccarello, la vetta più alta della Liguria, in provincia di Imperia. Un percorso nella Liguria che non ti aspetti, scoprendo un territorio aspro e affascinante, che guarda dall'alto il mare. Il tragitto, lungo 442 chilometri, è percorribile a tappe, a piedi o in MTB.

Lungo l'itinerario si ammirano montagne maestose, ricche di boschi di faggi e querce, prati e pascoli fioriti, antichi borghi rurali in cui il tempo sembra essersi fermato.

L'itinerario è accessibile tutto l’anno, è suddiviso in 4 aree territoriali e in 43 tappe e se ne può percorrere un solo tratto o compiere l’intera traversata, fermandosi nei rifugi e nei punti tappa della rete Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri.

Tutti possono godere del fascino e della magia dell’Alta Via dei Monti Liguri, che offre emozioni per tutti, dall’escursionista esperto alla famiglia in gita. Per godere di un tranquillo week end a contatto con la natura e per scoprire gli angoli più nascosti dell'entroterra ligure.

(foto E. Monaci)