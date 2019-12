I presepi più belli, suggestivi ed originali d'Italia, da Nord a Sud

Durante le feste di Natale l'atmosfera si riempie di magia. Sono moltissime le città che ne approfittano per realizzare scintillanti alberi e ricchi mercatini che propongono delizie gastronomiche e prodotti artigianali agli avventori. Ma un altro appuntamento che proprio non può mancare è la visita ai presepi: che siano viventi o meccanici, d'epoca o moderni, sono uno spettacolo sempre molto amato. Vediamo insieme quali sono i più originali d'Italia da non perdere assolutamente.

Il Presepe di Matera in Basilicata

Quando si parla di presepi, uno dei primi a cui si pensa è certamente quello vivente allestito tra i Sassi di Matera. La location, le luci e i personaggi che interpretano i momenti più importanti della Natività del Signore, lo rendono incredibilmente suggestivo. Quest'anno le date in programma sono: 7,8/14,15/21,22/27,28,29 dicembre 2019.

La mostra dei presepi di Caravaggio in Lombardia

Questa mostra (che espone circa 1500 esemplari) è allestita all'interno del Christmas Village di Caravaggio (provincia di Bergamo) fino all'epifania. Visitare questa mostra è come fare uno straordinario viaggio nella Natività.

Via San Gregorio Armeno a Napoli in Campania

Si tratta della celebre via dei presepi di Napoli in cui le tantissime botteghe artigiane specializzate nell'arte presepiale espongono le loro "opere" che vanno dalle classiche statuine a quelle più stravaganti e moderne in un incredibile mix di sacro e profano.

Presepi sotto i ponti di Comacchio in Emilia Romagna

A Comacchio, fino al 6 gennaio, è possibile vedere una serie di suggestivi presepi allestiti sotto i ponti principali della città lagunare: Trepponti, Ponte San Pietro, Ponte degli Sbirri, Ponte Pasqualone, Ponte del Teatro, Ponte del Carmine.

Il Presepe di sabbia di Rimini in Emilia Romagna

Sempre in Emilia Romagna, sulla spiaggia del Lungomare Tintoria di Rimini, c'è il presepe di sabbia più grande d'Italia, realizzato con oltre 100mila kg di sabbia, realizzato da artisti e professionisti.

I presepi ai piedi del Forte a Bard in Valle d’Aosta

Ogni anno, in occasione del Noël au Bourg, il pittoresco borgo medievale di Bard ospita l'allestimento dei Presepi d’autore ai piedi del Forte: oltre 30 presepi in legno, realizzati da artigiani valdostani.

Il presepe sommerso di Laveno Mombello in Lombardia

A Laveno Mombello il presepe viene realizzato nelle acque del lago Maggiore a 3 metri sotto il livello dell'acqua: si tratta di 42 statue scolpite in pietra bianca di Vicenza che, illuminate dai fari, ogni sera offrono uno spettacolo decisamente suggestivo.

Il presepe luminoso di Manarola in Liguria

Anche nelle Cinque Terre c'è un presepe da non perdere: realizzato su 4mila mq di collina con oltre 15 mila lampadine (che danno forma a 300 personaggi), il Presepe di Manarola offre un incredibile spettacolo di luci che va in scena ogni sera per tutto il periodo festivo.