Creatività e professionalità: nasce l'Accademia del Teatro Regio di Parma

E' un progetto che unisce l'eccellenza nelle professionalità artistiche alla creatività: il Teatro Regio di Parma ha infatti dato vita all'Accademia del Teatro Regio di Parma, che mette a disposizione degli allievi la ricchezza dei saperi dei professionisti dell'opera. L'obiettivo è quello di formare i giovani di talento nei campi della moda, del cinema, del teatro, della televisione, della pubblicità.

Si parte il 3 novembre con il corso di Alta Sartoria "Dal segno alla nascita di un sogno", diretto da Lorena Marin.

Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma, ha presentato così il progetto: «In un momento come questo di grandi difficoltà e grandi incertezze, è importante e cruciale indirizzare il nostro sguardo al futuro e a progetti sui quali le istituzioni culturali e le giovani generazioni possano insieme costruire un nuovo inizio. Per questo abbiamo deciso di annunciare proprio in questi giorni un progetto al quale lavoriamo da molto tempo: l'Accademia del Teatro Regio di Parma. Offrire l'opportunità di formare profili professionali, condividendo quei saperi che rendono unico il nostro Paese e che uniti alla nostra creatività ci consentiranno di rialzarci da un momento difficile come quello che stiamo vivendo».

Scopo dell'Accademia è formare figure in grado di progettare e realizzare costumi teatrali, ma pronte a beneficiare delle offerte professionali delle industrie creative come quelle del teatro e della danza, del cinema e della televisione, della pubblicità, della moda e dell'alta moda. A collaborare saranno esperti altamente qualificati, in grado di garantire uno stretto collegamento con il mondo del lavoro e dello spettacolo. Gli allievi inoltre potranno praticare lo stage presso il Teatro Regio di Parma, istituzioni culturali e festival e presso alcune aziende legate all'impresa sartoriale che rappresentano l'eccellenza nel settore.

Il bando del Corso di Alta Sartoria è disponibile su teatroregioparma.it.