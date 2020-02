Teresa Mannino: Sento la terra girare

E' uno spettacolo divertente e irriverente quello in programma al Teatro Manzoni di Milano dal 18 al 23 febbraio. In scena c'è infatti Teresa Mannino con "Sento la terra girare", di cui è regista (e autrice con Giovanna Donini).

Teresa Mannino torna dunque a teatro dopo spettacoli come "Sono nata il ventitré" (in cui ha raccontato la sua infanzia) e “Teresa Valery”, dedicata all’opera di Giuseppe Verdi.

In "Sento la terra girare", Teresa Mannino è una donna che ha deciso di vivere chiusa in un armadio per anni. Quando finalmente decide di uscire, scopre due notizie bomba: il Principe Harry sta per sposarsi e l’asse della terra si sta spostando. A provocare la sua reazione è proprio quest'ultimo evento. Che scatena un esilarante monologo, in cui la Mannino spazia dall'inquinamento dei mari (nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri), alla pubblicità del filo interdentale per cani, toccando temi come i posteggi per mamme etero, i tablet a scuola, le fake news, i bonus bebè.

