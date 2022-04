Tsitispas si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Monte Carlo Rolex Masters

Stefanos Tsitispas ha vinto il Monte Carlo Rolex Masters per la seconda volta consecutiva. Il campione greco, 23 anni, ha battuto per 6-3 7-6 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che aveva eliminato Novak Djokovic.

Tsitsipas si unisce così alla lista dei giocatori che hanno vinto il Rolex Masters per due anni di seguito: Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero, Thomas Muster, Bjorn Borg e Ilie Nastase.

Tsitsipas ha avuto parole di elogio per il suo avversario: "Hai un futuro luminoso dinanzi a te". Di sé invece ha detto: "Sono molto orgoglioso di me stesso. Ho cercato di tenere i nervi saldi e concentrarmi sul match... Quest'anno è stato speciale perché c'era il pubblico... il coinvolgimento del pubblico ti rende più nervoso, ma ascoltare la gente urlare e incitarti ti dà l'energia per combattere il match fino alla fine".