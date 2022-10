Oman: benvenuti nella terra delle mille e una notte

Una terra accogliente e genuina, ancora lontana dal turismo di massa che scoprirai attraverso un tour esclusivo costellato da chicche uniche nel loro genere, pensate per te da Turisanda. Un susseguirsi emozionante di oasi lussureggianti, acque cristalline, forti medioevali e spiagge bianchissime, per conoscere le bellezze naturali del paese ma anche venire a contatto con usi e costumi tradizionali millenari.

Con Turisanda, visiterai il Ras Al Jinz Scientific Center, un villaggio di pescatori situato sulle coste orientali della penisola arabica, per ammirare le tartarughe marine che la sera vengono a nidificare su questo tratto di spiaggia. Assaporerai le prelibatezze della cucina locale presso il ristorante Turkish Diwan: una cena di pesce da mille e una notte!

Ma, soprattutto, soggiornerai in due soluzioni incredibili scelte per la loro unicità e location. Dormirai in vetta alla Montagna Verde: Anantara Al Jabal Al Akhdar hotel, un’oasi di lusso e tranquillità che offre una vista strepitosa sui canyon, sulle coltivazioni a terrazza e sui piccoli villaggi che si affacciano dalle pareti rocciose. E poi, per partenze da ottobre ad aprile 2023, è previsto il pernottamento nel prestigioso gampling Magic Camp Wahiba Sands, sotto il cielo stellato del deserto omanita.

Anantara Al Jabal Al Akhdar hotel

Forse pensando al mondo arabo non immagini che luoghi aridi e deserti. Ti stupirai di quanto, invece, non sia così. Esiste una montagna che offre una vista strepitosa sui canyon: È Jabal Akhdar, la Montagna Verde, le cui vette arrivano fino a 3000 metri. Per raggiungerla affronterai un’avventurosa salita in 4x4 e, una volta in cima, soggiornerai presso il lussuoso Anantara Al Jabal Al Akhdar hotel. Un rifugio tranquillo e isolato, incastonato in un ambiente naturale unico dove ogni servizio è curato nei minimi dettagli.

Il resort: un raro gioiello di architettura situato sulla sommità delle Al Hajar Mountains, a sole due ore d’auto dalla città di Muscat e a 30 minuti d’auto dall’antica Nizwa, definita da sempre la “Perla dell’Islam”. 82 camere con vista sul canyon e 33 ville con piscina privata, tra le quali spicca la villa più lussuosa dell'Oman. A disposizione 3 ristoranti: Al Maisan, in stile arabico che propone cucina internazionale, Al Qalaa, un must per gli amanti della cucina mediorientale e araba, il Bella Vista, nei pressi della piscina d’ispirazione italiana, mediterranea. Completano la proposta gastronomica il Al Baha, il luogo perfetto per un aperitivo al tramonto e il Al Burj Lounge, in stile arabo/marocchino per un caffè speciale o uno champagne millesimato. Senza dimenticare l’infinity pool a temperatura controllata con vista spettacolare sul canyon.

Esperienze: l’Anantara propone ai propri ospiti diverse esperienze. “Dining by design”, una cena gourmet sulla piattaforma sospesa sul bordo del canyon dalla quale la Principessa Diana si affacciò per godere del paesaggio nel 1986. “Cinema under the stars”, per gustarsi un film su uno schermo gigante sotto le stelle, mangiando pop corn e altri prelibati snacks. “Spice spoon”, una vera e propria lezione di cucina tailandese con gli ingredienti freschi presi direttamente dall’orto dello chef. E poi ancora arrampicate di diversi gradi di difficoltà, pic-nic sulle montagne, visita a una distilleria tradizionale per scoprire in prima persona come viene creata l’acqua di rose damascene, lezioni di yoga all’alba e tramonto.

Spa e benessere: immergiti in un'oasi di architettura omanita e pietra di montagna, con vista sul canyon. Una fontana che gorgoglia e l'incenso bakhour creeranno la giusta atmosfera di tranquillità. Concediti percorsi termali che sfruttano i poteri curativi dell'acqua di rose e del melograno e un rituale hammam che purifica e dona nuova energia. Il più alto rifugio termale dell'Oman, e forse del mondo, ti aspetta.

Magic Camp Wahiba Sands

Lussuoso campo tendato situato nel cuore del deserto di Wahiba, il leggendario deserto omanita, per chi vuole vivere un’esperienza da mille e una notte. Dopo un breve ed emozionante tragitto in fuoristrada, troverai ad attenderti tutto il calore della tipica accoglienza beduina.

Il campo tendato: solo 10 lussuose e spaziose tende arredate in stile locale utilizzando materiali ecologici, con bagno privato, comodi letti con piumini e cuscini in cotone e un’area salotto privata fuori dalla tenda con sedie e tavolo. A completamento, una sala tendata, Majlis, adorna di tappeti berberi e lanterne sospese: uno spazio accogliente per condividere storie con altri viaggiatori o per riposare. La sera il Majlis si trasforma con candele e lampade a olio per creare la perfetta atmosfera araba! Possibilità di condividere i pasti con altri ospiti o nella completa privacy con il proprio compagno di viaggio e di richiedere menu personalizzati in base alle proprie esigenze alimentari. Sotto la sapiente supervisione dello chef, lo staff in cucina prepara raffinati piatti freschi della tradizione locale, impiegando deliziosi sapori orientali. Potrai scegliere se cenare sotto le stelle o all'interno della Majlis.

Esperienze: il Magic Camp organizza cacce al tesoro, sandboard, visite ad un’autentica casa beduina per venire a contatto con l’ospitalità locale, giri in cammello tra le splendide dune di sabbia del deserto, esplorazione della volta stellata con telescopio alla presenza di un esperto astronomo, corsi di cucina locale mediorientale e dell’antica arte della calligrafia araba, canyoning alle Hawir Falls, escursioni in “fat bike” sulle dune di sabbia. Un soggiorno unico e pieno di emozioni!

Benessere: non c'è niente di più rilassante che iniziare la giornata con una sessione di yoga in cima a una duna di sabbia incandescente. Prenditi una pausa e connettiti al tuo corpo, circondato dal silenzio assoluto del deserto.

Scopri di più sull'OMAN e sulle proposte TURISANDA studiate su misure per te!