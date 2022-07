Vivi l'esperienza Rocco Forte Hotels

Da Londra a Roma, fino alla Sicilia passando per Belgio e Germania, ogni Rocco Forte Hotel è unico ed esclusivo, come la città che lo ospita. Sofisticato, accogliente, immerso nella storia e nella cultura locali, con l’inconfondibile stile anglo-italiano della famiglia Forte.

Giardini segreti, spa incantevoli, bar panoramici e ristoranti di fama mondiale, si fondono con interni dal design originale e creativo ispirati alla tradizione del luogo.

Un servizio attento e personalizzato, per un’esperienza memorabile che non potrete fare a meno di ripetere.

Rocco Forte Hotels è la famiglia Forte stessa. A capo della famiglia vi sono Sir Rocco Forte, i figli Lydia, Irene e Charles e la sorella Olga Polizzi. Comprende 14 hotel in 11 destinazioni rinomate, da palazzi iconici in posizioni impareggiabili a resort paradisiaci e creazioni contemporanee in città entusiasmanti. Ogni hotel riflette appieno la filosofia Forte: personale aperto e intuitivo; design classico-contemporaneo, elegante ed in armonia con il luogo; ristoranti e bar con location uniche ed altissima offerta enogastronomica; Rocco Forte Spa, filosofia di benessere; profonda conoscenza del territorio e creazione di esperienze uniche ed esclusive in ciascuna destinazione.

Sono 8 le proprietà su territorio italiano, una diversa dall’altra:

Hotel de Russie, Roma

Hotel de la Ville, Roma

Rocco Forte House, Roma

Hotel Savoy, Firenze

Verdura Resort, Sicilia

Rocco Forte Private Villas, Sicilia

Masseria Torre Maizza, Puglia

Villa Igiea, Palermo

Anche quest’anno, la musica di Radio Monte Carlo vi accompagnerà con eleganti dj set in alcune delle esclusive proprietà del gruppo Rocco Forte Hotels:

Puglia, Masseria Torre Maizza: 15/22/30 Luglio e 5/13/19/27 Agosto

Palermo, Villa Igiea: 6/13/20/27 Luglio, 31 Agosto, 7 e 14 Settembre

Roma, Hotel de la Ville: 6 e 20 Settembre e 4/11/18/25 Ottobre

Firenze, Hotel Savoy: 5/12/19/26 Ottobre

Tutti gli hotel vivono all’interno di magnifici edifici in location eccezionali per offrirvi un soggiorno da sogno e la possibilità di visitare i luoghi più belli del nostro paese.

Scoprite di più sul sito roccofortehotels.com