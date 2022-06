Il design e la tecnologia di Whirlpool e Hotpoint tornano protagonisti al FuoriSalone con due allestimenti nel cuore di Milano

In occasione del FuoriSalone 2022, Whirlpool Corporation porta due dei suoi brand principali, Whirlpool e Hotpoint, nel cuore della città di Milano per coinvolgere il pubblico in esperienze artistiche e sensoriali molto suggestive.

I due brand sono infatti protagonisti dei due allestimenti realizzati presso l’Università degli Studi, nell’ambito della mostra evento INTERNI Design Re-Generation, e in Brera, in cui prende corpo quell’intreccio tra design, sostenibilità, tecnologia ed esigenze di benessere che muove la progettazione dei loro elettrodomestici. Soluzioni per la casa a cui i due marchi rispondono con un focus diverso: Whirlpool aiutando i consumatori a trovare e mantenere il proprio well-being; Hotpoint aiutando a vivere giorno dopo giorno il sentimento di Home-Love.

“Quest’anno abbiamo voluto raddoppiare la nostra presenza al FuoriSalone di Milano per dare una maggiore opportunità ai nostri brand di esprimere il proprio purpose e coinvolgere il pubblico intorno ad esso. - afferma Paolo Lioy, Amministratore Delegato Whirlpool Italia e Iberia - Siamo molto orgogliosi di essere per la terza volta consecutiva partner di INTERNI per la prestigiosa mostra ‘Design Re-Generation’ di cui quest’anno siamo anche co-producer. L’installazione che proponiamo qui prende ispirazione dal posizionamento del marchio Whirlpool che promuove l'importanza di coltivare il benessere, prendendosi cura di sé a casa. Mentre la novità del 2022 è l’allestimento in Brera, che ci permette di dare visibilità sia a Whirlpool sia a Hotpoint e al posizionamento di Hotpoint legato al sentimento di Home-Love.”

Trovate maggiori info su whirlpool.it/fuorisalone2022 e su hotpoint.it/fuorisalone-2022.