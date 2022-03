Lasciati trasportare da Radio Monte Carlo Voyage Voyage la webradio powered by TURISANDA

Voyage Voyage è la web radio di Radio Monte Carlo dedicata ai viaggiatori.

Racconti, experiences, nuove destinazioni, incontri con professionisti del settore, suggerimenti da viaggiatori esperti.

Una webradio che vi trasporta nel mondo dei viaggi che diventano protagonisti insieme a brani che ci portano in atmosfere lontane con la raffinatezza musicale tipica di Radio Monte Carlo.

Dal tango argentino dei Gotan Project, al sound capoverdiano di Cesaria Evora, alle atmosfere celtiche e irlandesi, alla musica balcanica di Goran Bregovic, al bangra di Punjab Boy, al suono made in Japan di Shugo Tokumaru. Suggestioni sonore per viaggiare con la fantasia.

E proprio Turisanda, che da sempre accende la nostra curiosità, regalandoci la possibilità di vivere esperienze uniche, di riempire i nostri occhi di meraviglie e di costruire i nostri viaggi su misura, sceglie Voyage Voyage e diventa sponsor esclusivo di questa innovativa webradio.

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” … e anche nuove orecchie, per ascoltare Voyage Voyage, la webradio powered by TURISANDA.