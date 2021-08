RADIO MONTE CARLO CON LEXUS ALLA 78. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA – LA BIENNALE DI VENEZIA

Per il quinto anno consecutivo Lexus è Auto Ufficiale della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia.

E anche quest’anno la nostra Rosaria Renna - voce ufficiale di Radio Monte Carlo per il cinema – si sta preparando per partire per Venezia, ovviamente a bordo di Lexus.

Rosaria dal 1° all’11 settembre 2021 condurrà “Due Come Noi” direttamente dalla Hollywood Celebrities Lounge del Lido raccontando al pubblico di Radio Monte Carlo, on air e sui social, il dietro le quinte della più importante rassegna cinematografica italiana, tra le più prestigiose e amate al mondo.

A Venezia non solo cinema. Ci sarà anche un’incredibile anteprima nazionale da scoprire proprio grazie a Lexus. Stiamo parlando del nuovo SUV Lexus NX, un modello che incarna i valori fondanti del brand: un design unico e distintivo, innovazione d’avanguardia e la cura per i dettagli. La nuova Lexus NX si contraddistingue per il suo design innovativo e per il primo motore ibrido Plug-in, nuovo punto di riferimento nel segmento, connubio perfetto tra potenza, efficienza e capacità di guida in elettrico.

Nuovi motori, multimedia e connettività di ultima generazione e l’uso di tecnologie avanzate per garantire i più alti livelli di performance, sicurezza e comfort.

L'esperienza al volante diventa ancora più straordinaria e connessa, per regalarvi sensazioni che portano il piacere di guida a vette molto difficili da raggiungere e impossibili da spiegare a parole. Bisogna essere pronti a sentirle.

E lo potrete fare durante i giorni della Mostra, perché il nuovo Lexus NX sarà la protagonista dei red carpet, per essere ammirato da tutti i visitatori e appassionati di cinema presenti al Lido in un’anteprima esclusiva.

La garanzia di far vivere esperienze uniche, di suscitare emozioni sempre nuove, di scatenare passioni, sono solo alcuni dei valori che uniscono il mondo del cinema e Lexus.

Sì, perché da sempre i valori di Lexus sono vicini a quelli del cinema.

Oggi però a causa dell’emergenza sanitaria, questo settore merita un’attenzione in più. E quest’anno Lexus scende in campo a sostegno di U.N.I.T.A., Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, con un progetto volto al sostegno degli interpreti dello spettacolo.

Lexus vi aspetta il 4 e il 5 settembre dalle ore 18.00 alle ore 23.00 al Lido di Venezia con Lexus Poltrone Rosse.

E durante tutto lo svolgimento della Mostra cinematografica come Auto Ufficiale dell’evento Lexus avrà il privilegio di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet.