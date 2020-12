Una sinfonia polare di luce e ghiaccio...

Radio Monte Carlo, in collaborazione con Ulysse Nardin, ha lanciato un grande progetto di divulgazione sullo stato degli oceani e sulle specie marine fortemente minacciate, una delle sfide cruciali del nostro tempo. Ogni giovedì non perdetevi la nuova rubrica, condotta da Maurizio di Maggio, dedicata agli oceani, alla loro bellezza e ai loro problemi.

La Terra Australis, come una volta veniva chiamato l’Antartide – ultimo continente ad esser stato scoperto, nonché la più meridionale ed ostile terra emersa – è sempre stata una fonte di grande curiosità per esploratori, scienziati e storici fin dalla prima volta che fu visto oltre due secoli fa.

Luogo pieno di mistero e fascino, la punta ghiacciata del pianeta è stata una destinazione mitica e fonte di fantasie fin da quando Aristotele scrisse di una possibile regione Antartica nel suo tomo Meteorologia intorno al 350 A.C.

Oggi anche questa parte del mondo è a rischio.

Il caldo record in Antartide - e il conseguente scioglimento dei ghiacci - sta aumentando il rischio di innalzamento del livello del mare a breve termine: le stime degli esperti di tutto il mondo mostrano che già entro la fine di questo secolo il livello globale del mare potrebbe aumentare fino a tre volte rispetto al secolo scorso.

Il "Fattore Antartide" dovrebbe stare a cuore a tutti. Secondo Anders Levermann del Potsdam Institute of Climate Impact Research può diventare "il più grande rischio e la più grande incertezza per il livello del mare in tutto il mondo". Se non si ferma la combustione di carbone, petrolio e gas nel lungo periodo, la calotta glaciale antartica può far innalzare il livello del mare di decine di metri mettendo a rischio le metropoli come New York, Mumbai, Amburgo, Shanghai.

SEBASTIAN COPELAND

Per partire con il nostro viaggio "radiofonico" alla scoperta Antartide, questa settimana ci facciamo aiutare dalla storia e dalle immagini di Sebastian Copeland.

Copeland è un fotografo che utilizza la propria arte per comunicare messaggi di grande importanza a livello globale. Amico della manifattura Svizzera Ulysse Nardin dal Novembre 2019, si è unito all’esercito dei moderni esploratori della marca conosciuto come “Team of Ulysses”, insieme ad altri spiriti liberi, uomini e donne fortemente legati all’universo acquatico: Fred Buyle, Alex Caizergues, Mathieu Crepel, Sebastien Destremau, Ben Thouard ed Alessia Zecchini.

Nel 2017, Men’s Journal lo ha nominato uno dei 25 più avventurosi esploratori degli ultimi 25 anni.

NY nel 1980 — ha iniziato la sua carriera girando video musicali e spot pubblicitari e prestando la propria macchina fotografica alla moda, a ritratti di celebrità e a campagne pubblicitarie. E’ definito come un fotografo “che ha prodotto immagini che sono di straordinaria caratura artistica e che comunicano messaggi di urgente significato globale”. Sebastian ha vinto il prestigioso International Photography Awards’ 2007 Professional Photographer of the Year per la sua prima pubblicazione, il bestseller Antarctica: A Global Warning (Palace Press).

Nel biennio 2011-2012, in occasione del Centenario dell’esplorazione del Polo Sud, Sebastian ha passato insieme al suo collega Eric McNair-Landry la maggior parte del suo tempo sul campo, vivendo in prima persona questa incontaminata meraviglia. Ha guidato la prima traversata continentale da Est ad Ovest, attraversando l’Antartide con sci e kite attraverso due dei suoi poli, facendo segnare ben tre record mondiali lungo i 4.100 chilometri che hanno visto impegnata la spedizione nel deserto polare per 82 giorni! Sebastian sta pianificando una nuova spedizione per attraversare l’oceano Artico nel 2021.

Fervente sostenitore della conservazione dell’ambiente, i libri che ha pubblicato sono una testimonianza vivente della sua missione. Sostiene che “Aiutare la gente ad innamorarsi del loro mondo è un catalizzatore della volontà di salvarlo”.

DIVER X ANTARCTICA

Nell’ottica di celebrare l’essenza dello spirito di esplorazione e tutto ciò che comporta, Ulysse Nardin ha creato DIVER X ANTARCTICA. Una vera e propria incarnazione dell’avventura nel mondo dell’orologeria, il modello ANTARCTICA della collezione DIVER X è un orologio che porta l’“X-factor” ad affrontare i mari più inospitali del mondo – in onore agli Ulysse dei giorni nostri che decidono di rischiare la loro vita per esplorare questo spaventoso, pericolosissimo posto, letteralmente posto ai confini della Terra.

Il cinturino in caucciù bianco opaco richiama le line pulite ed austere del Continente all’estremo sud del pianeta, i tocchi azzurro ghiaccio sul quadrante a rappresentare gli iceberg che galleggiano sulla superficie del suo mare.

L’elemento brandizzato Ulysse Nardin si staglia al di sotto del quadrante sabbiato. La lunetta – in caucciù bianco – si combina perfettamente con il cinturino. Il suo movimento di manifattura UN-118 garantisce precision in qualsiasi emisfero, ad ogni ora del giorno e della notte. La superficie grigia del quadrante è segnata da una robusta ed elegante “X”. La corona e l’intera cassa sono in leggerissimo titanio.

L’incisione sul fondello riproduce non solo le coordinate del continente antartico: latitudine 90° (senza longitudine, inutile per le terre situate all’estremo sud della Terra) ma anche con il tracciato della mitica regata in solitaria Vendée Globe, della quale Ulysse Nardin è diventato sponsor ufficiale.