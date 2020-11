Alla scoperta del VENDEE GLOBE, l’Everest degli oceani

Dal 19 novembre, all’interno del programma In viaggio con DiMaggio una nuova rubrica dedicata ai mari del nostro pianeta, alla loro bellezza e ai loro problemi, in collaborazione con Ulysse Nardin.

Il primo appuntamento è dedicato alla leggendaria LA VENDEE GLOBE, la regata in solitaria, senza soste e senza assistenza: una vera e propria odissea moderna, un’esplorazione dell’estremo con una forte attenzione a portare nel mondo un messaggio di gratitudine alla Terra ed in particolare al suo polmone – l’oceano - che con l’inquinamento e il surriscaldamento globale stiamo mettendo in serio pericolo.

Ulysse Nardin, official timekeeper dell’edizione 2020, ci aiutato a conoscere quella che è considerata la più impegnativa regata oceanica al mondo.

La competizione – spesso definita l’Everest degli oceani - parte e finisce a Sables d’Olonne, nella regione francese di Vendée e porta le imbarcazioni monoscafo dalla costa francese lungo i 40,075 chilometri di percorso su una rotta nord-sud intorno alla circonferenza terrestre.

Per limitare il rischio di collisione con gli iceberg la Direzione di Gara ha stabilito una zona in cui è proibito navigare, chiamata Antarctic Exclusion Zone (AEZ) che circonda l’Antartico tra i 45° sul lato delle Croset Islands ed i 68° S fuori da Capo Horn.

“Questa non è una competizione per chi dubita di sé stesso”, dichiara Patrick Pruniaux, CEO di Ulysse Nardin. “Questa è una sfida per Ulysse dei nostri tempi, persone che credono di poter sfidare sé stessi, le loro paure, e le più spietate forze della natura per portare a compimento un’Odissea di proporzioni epiche!”.

Ulysse Nardin non è solo official timekeeper... ha creato il DIVER X CAPE HORN ed il DIVER X NEMO POINT (prodotto in soli 300 esemplari). Si tratta di orologi che portano l’X-factor a sfidare i mari più impietosi del mondo – in onore dei marinai che scelgono di rischiare il tutto per tutto accettando questa terrificante, pericolosa sfida, molti riuscendo a passare attraverso Nemo Point – un punto dove la più vicina – e disabitata – terra emersa dista più di 2700 chilometri.

Sebastien Destremau e la sua MERCI

Parlare questa gara ci permettere di scoprire la storia anche dello straordinario Sebastien Destremau - skipper e navigatore franco-australiano - che fa parte di quello che Ulysse Nardin chiama “Team of Ulysses”: "Moderni Ulisse che vedono la vita come un mare di opportunità, un percorso di possibilità che li invita a mettere alla prova il loro coraggio. Ciascuno ha una forza unica, cercano di superare gli ostacoli estremi nelle loro ricerche indomite per seguire i propri sogni..."

Dopo aver attraversato gli oceani e affrontato innumerevoli avventure da solo sulla FaceOcean, Sebastien Destremau è salpato a bordo della sua nuova barca esibendo la parola “MERCI” come una bandiera sulla sua randa, per la sua seconda Vendée Globe!

“…la mia barca “MERCI” (grazie) trasporterà il concetto di gratitudine per rafforzare i legami tra gli uomini nel mondo. Supporterà questo messaggio intimo, professionale o planetario, dal grazie madre al grazie terra. Voglio dare il mio spirito e il mio cuore a questa avventura non-stop, solitaria e senza aiuti.” ha dichiarato Sebastien Destremau.

Sebastien condivide la passione per l’Xplorazione, vive in armonia con l’acqua ed è guidato dal suo coraggio e dalla sua ambizione. Per lui, la vita è un susseguirsi di sfide ed opportunità. Cerca di superare gli ostacoli Xtremi per seguire i suoi sogni più selvaggi.

E' affascinante sentirlo raccontare le sue avventure e disavventure che non lo hanno fatto certo desistere dal partecipare nuovamente a questa impegnativa gara.

Il peggior ricordo dell’ultima Vendée Globe? “Ce ne sono così tanti che è difficile sceglierne uno soltanto. Probabilmente il più doloroso è quando mi sono capovolto e mi sono incrinato le costole nell’oscurità. Ero nel mezzo del nulla vicino alle isole Kerguelen. Questo episodio è stato è stato un po' spaventoso, per non dire altro.”

Tanti anche i però bei ricordi, tanto da non saper dire quale sia stato il migliore: “Stare soli in mezzo al mare come il Nemo Point è una sensazione indescrivibile; solitudine, potenza, conforto. Ma il mio arrivo a Sables d’Olonne –ultimo skipper – è stato strepitoso. Credevo che tutti fossero andati a casa ma invece erano erano lì, applaudendo e sorridendo in migliaia. Ero sbalordito dalle emozioni di questo benvenuto”.

Poi arrivano anche le curiosità "spicce", per esempio cosa ci si porta a bordo per affrontare una simile impresa?

“…tre orologi: Diver X Nemo Point, Diver X Cape Horn e Diver X Antarctica. Voglio davvero averli a bordo perché il loro design è ispirato dalla mia precedente Odissea e questo significa molto per me. Sotto un altro aspetto, è molto facile perdere la cognizione del tempo quando si continuano a incrociare latitudini e longitudini diverse e diversi fusi orari, e indossando un orologio aiuterà anche in condizioni avverse. In merito alla barca, tutto è molto importante. Strumenti, molti pezzi di ricambio e vari kit di cucito per riparare i danni. Trasportiamo anche un kit di primo soccorso molto curato (mi sono tagliato un dito malamente la scorsa volta), scorte di cibo, telefoni satellitari, dispositivi di sicurezza… la lista è infinita. Sul fronte personale, non necessito di molto perché amo la solitudine anche se ogni tanto vorrei una o due fotografie dei miei amati per poterli guardare”.

Come seguire il VENDÉE GLOBE?

Dai 70 ai 75 giorni di mare per realizzare un viaggio planetario di circa 24 miglia-45 mila chilometri. 33 skipper impegnati. La nona edizione del Vendée Globe 2020-2021 è partita da Les Sables d'Olonne domenica 8 novembre 2020.

Restate sintonizzati con #UlysseNardin e seguite l'avventura di quegli eroi della vita moderna durante questa incredibile Odyssey attraverso i mari!

