Si è conclusa con grandi emozioni la 1000 Miglia 2020

Sono Andrea e Roberto Vesco i vincitori della 1000 Miglia 2020!

L’equipaggio composto da padre e figlio, per la prima volta insieme alla corsa della Freccia Rossa, taglia il traguardo di Viale Venezia a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 dopo essere stato in testa alla classifica per tutte le tappe di gara.

Al secondo posto del podio Sergio Sisti e Anna Gualandi, su una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929, mentre in terza posizione si posizionano Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927.

La 1000 Miglia 2020 è stata un’edizione dura per le condizioni meteo in alcuni momenti decisamente avverse e un tracciato impegnativo soprattutto in alcuni passaggi serali, come il Passo della Cisa attraversato al buio e in mezzo alla nebbia nella parte finale della terza tappa. Su 356 partite, sono state 296 le auto che hanno tagliato il traguardo al termine della corsa.

Una gara che, come ogni anno, ha regalato emozioni a pubblico e partecipanti!

Ma il viaggio non finisce qui... la Freccia Rossa tornerà sulle strade italiane dal 12 al 15 maggio 2021!

Sito ufficiale: 1000miglia.it

Credits Photo: ANSA