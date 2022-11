Il Principe Alberto conclude la sua visita in Calabria

Il Principe Alberto ha concluso la sua visita in Calabria ricevendo la cittadinanza onoraria di Cittanova e Molochio, in ragione del legame storico tra la famiglia Grimaldi e le due cittadine della Calabria (che fanno parte di un’associazione internazionale in cui si trova Gerace, anch'essa visitata dal Sovrano).

Due targhe ricordo sono state installate sulla facciata dei municipi dei due paesi.

Il Principe Alberto si è recato in Calabria in occasione di una serata di gala per sensibilizzare sul tema delle tematiche ambientali. L'evento era stato organizzato da Marco Colasanti, Presidente della sezione italiana della Fondazione voluta e creata dal Principe Alberto II di Monaco nel 2006 per combattere i cambiamenti climatici e difendere la biodiversità, i mari e le risorse idriche del nostro pianeta. Durante la visita al Principe Alberto è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Scienze Forestali ed Ambientali da parte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

A Molochio i vertici del Parco nazionale d’Aspromonte hanno condotto il Principe in una visita nella zona un tempo feudo della famiglia Grimaldi. In onore del Principe, è stato piantato un abete bianco.

(Foto Gaetan Luci / Palais princier)