A Monte Carlo la No Finish Line

NO FINISH LINE, A MONTE CARLO 400.000 KM PER AIUTARE I BAMBINI BISOGNOSI

Correre o camminare, l’importante è andare avanti, perché per ogni chilometro viene versato un euro a favore dell’infanzia bisognosa.

La 23a edizione della NO FINISH LINE ha fatto di questa idea un format di successo sin dalla prima edizione, che da oltre vent’anni vede impegnata l’associazione Children & Future. Nove giorni con partenza sabato 12 e arrivo domenica 20 novembre alle ore 14.

La corsa della solidarietà si pone obiettivi ambiziosi, dato che gli organizzatori puntano ad un totale di 400.000 chilometri con almeno diecimila partecipanti. Il percorso è allestito nel quartiere di Fontvieille dove c’è la diga. E’ lungo 1.140 metri e i partecipanti possono contare su un supporto tecnico, con trenta volontari di Children & Future, osteopati e chiropodisti a disposizione per fornire assistenza.

NO Finish Line è aperta a tutti e si può andare sul tracciato giorno e notte. Iscrizioni e informazioni sul sito www.childrenandfuture.com. Si può partecipare in singolo oppure a squadre e a tutti verrà fornito un microchip per misurare la distanza percorsa.

Dal 1999, in totale e fino allo scorso anno, sono stati registrati 154.661 partecipanti per 4.235.471 chilometri percorsi, grazie ai quali sono stati donati 4.562.288 euro per finanziare progetti a favore dell'infanzia meno fortunata

DIETA MEDITERRANEA PER LA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

La conferenza del Prof. Giorgio Calabrese, nutrizionista di rinomanza internazionale, Docente di Dietetica e Nutrizione Umana, è in programma per la settima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - The Extraordinary Italian Taste. L’appuntamento è martedì 15 novembre, ore 18,30, presso l’Auditorium del Lycèe Albert 1er. Il tema della conferenza è “LA DIETA MEDITERRANEA, UNA SCIENZA NON UNA MODA”. Su questo argomento c’è ancora molto da imparare, ad ogni allarme legato all'alimentazione, la dieta mediterranea riappare come la soluzione ai dubbi su quale sia il migliore stile alimentare da adottare. Il Prof. Calabrese spiegherà le regole che hanno reso il nostro stile alimentare famoso in tutto il mondo e che l’UNESCO ha premiato con la qualifica di Patrimonio Immateriale dell'Umanità.

S. E. Giulio Alaimo, Ambasciatore d’Italia a Monaco e Presidente d’Onore dell’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero, porgerà il benvenuto, mentre a presentare il Prof. Calabrese sarà e il Prof. Marco Devecchi, Docente di Parchi e Giardini II al Dipartimento di Scienze agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino per il Corso di Laurea Specialistica Interateneo in Progettazione di Giardini Parchi e Paesaggio, e Membro del CdA dell’OdP-TRIF.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Monaco ed è organizzato dall’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italiana e Francese.

Andrea Munari