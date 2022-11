La visita del Principe Alberto in Calabria

Il Principe Alberto di Monaco ha visitato la Calabria il 7 novembre. L'occasione era una serata di gala per sensibilizzare sul tema delle tematiche ambientali. L'evento era stato organizzato da Marco Colasanti, Presidente della sezione italiana della Fondazione voluta e creata dal Principe Alberto II di Monaco nel 2006 per combattere i cambiamenti climatici e difendere la biodiversità, i mari e le risorse idriche del nostro pianeta.

Durante la sua visita, il Principe Alberto si è recato anche al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che ha scelto "quale emblema di arte e cultura”, come ha commentato il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino. Il Principe era accompagnato dal Prefetto Massimo Mariani. “Sua Altezza – ha continuato Malacrino – ha avuto modo di ammirare gli splendidi Bronzi di Riace, fra i capolavori antichi più famosi al mondo, insieme alle Testa del Filosofo e di Porticello. La visita al Museo ha avuto inizio in Piazza Paolo Orsi, con la grande mostra 'L’età degli eroi. la Magna Grecia e i Bronzi di Riace', ed è proseguita al Livello D con le collezioni relative alla greca Rhegion e alla romana Regium Iulium. È significativo che questa visita sia coincisa con il Cinquantesimo dal ritrovamento delle due statue, in una ricorrenza che abbiamo trasformato in una opportunità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di tutto il territorio".

La Fondazione Principe Alberto II di Monaco, organizzazione internazionale senza scopo di lucro finanziata dal Sovrano monegasco con risorse personali, già diventata punto di riferimento nel settore con oltre 720 progetti sostenuti in questi anni con oltre 92 milioni di euro, raccolti anche attraverso le donazioni, si distingue, fin dal suo esordio, nella promozione di un nuovo equilibrio con la natura, lavorando per la protezione dell’ambiente e per la promozione dello sviluppo sostenibile, sia a livello locale che globale.

Durante la visita al Principe Alberto è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Scienze Forestali ed Ambientali da parte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L'Università è oggi punto di riferimento internazionale per le attività promosse ed i programmi sostenuti economicamente in materia di salvaguardia della natura e dell'ambiente.

“Rilevante e significativo, in particolare – ha sottolineato l’Ateneo - è il suo impegno verso le foreste in generale e segnatamente verso le attività di ricerca inerenti lo studio, l'analisi, la sperimentazione e la promozione di modelli di gestione sostenibili e orientati alla tutela degli eco-sistemi forestali e alla difesa della biodiversità".

(Crédit photo : Gaetan Luci / Palais princier )