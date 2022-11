Al via la regata “La route du Rhum"

APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PREMIO DI FOTOGRAFIA AMBIENTALE

Il successo oltre le aspettative in termini di partecipazioni, delle quali molte dall’Italia, ottenuto per la seconda edizione, accompagna l’annuncio ufficiale dell’apertura delle iscrizioni al 3º Premio di Fotografia Ambientale. Un’iniziativa per amatori e professionisti, promosso dalla Fondazione del Principe Alberto II di Monaco (FPA2). Si tratta di un concorso annuale volto a premiare i fotografi che utilizzano la loro creatività per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente. Fino al 15 gennaio 2023 è possibile iscriversi gratuitamente e proporre i propri scatti che saranno valutati da una giuria internazionale di esperti. Cinque le categorie: Meraviglie Polari, Mondi Marini, Nel cuore della foresta, Umanità versus Natura e Protagonisti del cambiamento, portatori di speranza. Per partecipare bisogna collegarsi alla piattaforma www.photocrowd.com/fpa2.photoaward, compilare il form e caricare le fotografie, da una a cinque, secondo le categorie. La chiave per ottenere scatti pertinenti è interpretare il nostro rapporto con la natura e i legami tra salute umana e salute del pianeta. Il vincitore riceverà la somma di 5.000 euro oltre al privilegio di recarsi in Ecuador per visitare la base di ricerca della SEK International University nella foresta pluviale amazzonica. I vincitori delle cinque categorie riceveranno ciascuno un premio di 1.000 euro. Il premio del pubblico sarà assegnato tramite una votazione online tra tutte le fotografie selezionate dalla giuria, dal 3 aprile 2023. Il vincitore riceverà 500 euro. Il Premio Studenti delle Scuole Superiori è una novità di questa edizione e punta a sensibilizzare studenti e aprendo il dialogo sui principali problemi ambientali che dobbiamo affrontare. Il vincitore riceverà 500€. Infine, nel 2023 le foto saranno oggetto di un’esposizione itinerante che partirà dal Principato.

AMBIENTE, IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO IN CALABRIA IL 7 NOVEMBRE

Torna in Italia e questa volta il Principe andrà a Reggio Calabria, perché la Regione si mobilita per promuovere ed incrementare la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, rieducare al rispetto dell’ecosistema di cui siamo parte imprescindibile, rendere consapevoli che anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire ad indirizzare verso un futuro migliore in armonia con la natura.

Un obbiettivo che Marco Colasanti, Presidente della sede italiana della Fondazione (FPA2) voluta e creata dal Principe Alberto II nel 2006, porta avanti con determinazione, in questa occasione coinvolgendo attivamente la comunità calabrese, anche in virtù del rapporto di collaborazione intrapreso con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e con il conferimento al Principe Alberto II della laurea magistrale honoris causa in Scienze Forestali ed Ambientali, per il suo impegno per l’ambiente attraverso la FPA2.

Il 7 novembre è in programma una cena di gala per raccogliere fondi destinati a progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ambientale, per sostenere progetti volti al ripristino ed alla riqualificazione degli ecosistemi forestali devastati da incendi ed eventi climatici estremi, come nel caso del Parco Nazionale dell’Aspromonte Geoparco UNESCO.

La visita in Calabria del Sovrano monegasco assume quindi un significato importante e vedrà il coinvolgimento di eccellenze e professionalità del territorio, oltre a personalità locali. Durante la serata è anche in programma un momento musicale con protagonista Fabio Concato.

LA GRANDE SFIDA, AL VIA LA REGATA “LA ROUTE DU RHUM”

Due membri dello Yacht Club di Monaco partiranno domenica 6 novembre da Saint Maló in Bretagna, con altri 136 concorrenti per questa regata in solitaria che si svolge ogni 4 anni ed è alla dodicesima edizione.

Sono il francese Oren Nataf, con il trimarano Rayon Vert e il tedesco Boris Herrmann, al timone di Malizia-Seaexplorer, che sulla vela porta il messaggio: “Una gara che dobbiamo vincere - Agire per il clima adesso”.

Si naviga giorno e notte per percorrere 6.562 km nell’oceano Atlantico e per arrivare in Guadalupa.

E’ una di quelle imprese che non mettono solo a confronto con gli altri, ma anche con se stessi. Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Yacht Club di Monaco: “Siamo orgogliosi che due dei nostri membri saranno tra i concorrenti di questa regata prestigiosa nata nel 1978. Oren e Boris sono entrambi spinti da una grande passione, ma anche dal desiderio di navigare in solitaria e realizzare il loro sogno”. Buon vento a tutti!

Andrea Munari