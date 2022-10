E-RALLY MONTE CARLO, LA SESTA EDIZIONE DAL 26 AL 30 OTTOBRE 2022

Solo vetture in versione elettrica e a idrogeno in gara per la sesta edizione. Un percorso impegnativo, prove speciali e il sogno di salire sul gradino più alto del podio monegasco. Una gara considerata la più ambita per il Campionato eco Rally Cup 2022, al pari del Rally di Monte Carlo WRC e per l’Automobile Club di Monaco ci sono anche le prime soddisfazioni, perché è la prima volta in assoluto dal 1995, che ci è voluto l’intervento del Comitato di Selezione, a fronte delle quasi settanta iscrizioni. Un record, ma il regolamento consente un massimo di cinquantacinque vetture e anche tenendo conto dei vincoli logistici, degli spazi disponibili nei parchi chiusi e della disponibilità delle colonnine di ricarica giornaliere itineranti, non è stato possibile aumentare il numero per fare tutti contenti.

Per il 6° E-Rally di Monte Carlo sono in gara gli equipaggi di quattordici Paesi e le cinquantacinque vetture rappresentano ventiquattro modelli differenti. La partenza è avvenuta il 26 ottobre nella località francese di Valence. Dopo le prove nell’Ardeche per la seconda tappa del 27 ottobre, i concorrenti affrontano quattro speciali in tre dipartimenti per la terza tappa, Drôme, Vaucluse e Var, e sono attesi in tarda serata a Monaco dopo 500 chilometri percorsi. Ultima tappa sabato 29 ottobre con prove di regolarità e simili al Rally di Monte-Carlo WRC, nei dipartimenti di Alpi-Alta Provenza e delle Alpi Marittime.

"OMAGGIO A DIAGHILEV" CON LA PIANISTA MARTHA ARGHERICH

C’è grande musica nell’aria con un concerto sinfonico dedicato a Diaghilev. Venerdì 28 ottobre alle 20, Auditorium Rainier III, per la Stagione 22/23, l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, presenta "Omaggio a Diaghilev" con Charles Dutoit (regia) e la partecipazione della grande pianista Martha Argerich. Un concerto che promette emozioni con in programma musiche di Stravinsky, Ravel e Liszt.

COLORI E PAROLE NELLA MOSTRA "FLORILEGIO DEI GIARDINI DI MONACO”

Fino al 5 novembre nei locali della Maison de France è allestita una mostra che unisce il lavoro di un pittore e di un poeta. Tony Szabo, pittore acquerellista, si è interessato a tutti i grandi giardini del Principato, curati da sempre in ogni dettaglio e un vero patrimonio naturale che incuriosiscono anche i turisti. Il poeta Gilles Montelatici ha cercato di suggellare l'atmosfera di questi giardini componendo brevi poesie. Questo progetto è anche un'occasione per visitare la storia attraverso l'evocazione dei giardini nel passato del Principato. Apertura al pubblico dalle 14.30 alle 18.30 (chiuso domenica e lunedì).

Andrea Munari