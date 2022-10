A Monte Carlo arriva il Luna Park

DIVERTIMENTO ALLA FOIRE ATTRACTIONS, IL LUNA PARK DI MONACO

Dal 21 ottobre e fino al 19 novembre sul porto d’Hercule torna il Luna Park, ovvero la Foire Attractions. Ogni anno non mancano le novità, oltre alle attrazioni tradizionali, tra cui la Battaglia Spaziale, il simulatore Astrojet, il Palazzo delle Risate, gli autoscontri, il tiro a segno, i giochi di abilità e le lotterie a premi. È l’appuntamento atteso soprattutto dai bambini e sono tante le proposte per i più piccoli. Per tutti ci sono i punti di ristoro dove gustare golosità dolci e salate.

Apertura al pubblico da lunedì a giovedì dalle 11 alle 23, venerdì, sabato e vigilia dei giorni festivi sino alla mezzanotte, mentre il 18 novembre, giorno precedente della Festa Nazionale di Monaco, la chiusura sarà all’una del mattino.

Per entrare non c’è bisogno di mascherine e pass sanitario, mentre vengono effettuati controlli di borse e zaini ad ogni ingresso. Inoltre, per gestire l’affluenza del pubblico ci sono dispositivi elettronici conta-persone. Raggiunto il numero di 11.545 presenze, gli accessi saranno regolamentati. Per conoscere il numero delle persone che in un preciso momento si trovano all’interno del Luna Park basta collegarsi al sito del comune www.mairie.mc. L’informazione viene aggiornata in tempo reale.

MUSICA E GRANDI ARTISTI CON LA MOSTRA “MONACO ON STAGE”

Sino al 31 dicembre, la Sala delle Esposizioni sul molo Antoine 1er ospita "MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco", dedicata al rapporto privilegiato del Principato con la musica.

Da oltre un secolo le star internazionali si esibiscono a Monaco, da Josephine Baker a Paul Anka e Lady Gaga, da Charles Aznavour a Prince e Culture Club, dai Police ad Alicia Keys, ma anche i nostri Paolo Conte, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Zucchero, per citarne alcuni. La mostra è un omaggio a tutti questi protagonisti e ai palcoscenici del Principato, ma è anche un viaggio dietro le quinte, dove solo pochi possono accedervi e si potranno vedere corridoi contrassegnati da autografi, ricostruzioni di camerini, contenuti esclusivi sugli artisti, messa in onda di clip sonore uniche. Il tutto pensato dal curatore Alex Jaffray (compositore, produttore e editorialista musicale), e lo scenografo Rudy Sabounghi.

IN MARE LA SFIDA dei J/70 PER IL CAMPIONATO DEL MONDO

E’ un appuntamento della nautica sportiva molto atteso, una prova valida per il campionato del Mondo categoria J/70. Si svolge fino 22 ottobre e in mare è un vero spettacolo con 90 equipaggi e 23 nazioni rappresentate.

E’ la prima volta che lo Yacht Club di Monaco organizza questa competizione a casa propria. In pochi anni i J/70 hanno conquistato i velisti in tutto il mondo diventando molto popolari. Questa imbarcazione monotipo è stata disegnata da Alan Johnstone e le prime furono costruite nel 2012. Da allora il successo è stato crescente.

Andrea Munari