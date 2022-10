Il Centenario della nascita del Principe Ranieri III: si preparano le celebrazioni

Il 31 maggio 1923 nacque il Principe Ranieri III e in occasione del centenario della nascita è stato creato un comitato presieduto dalla figlia, la Principessa Stephanie, per organizzare le celebrazioni a lui dedicate e in programma il prossimo anno. Intanto è stato presentato il logo ufficiale durante una cerimonia all’ingresso dei giardini del Palazzo. C’erano il Principe Alberto II con le Principesse Charlène, Stéphanie e Caroline d’Hannover, i nipoti Camille Gottlieb e Louis Ducruet, con la moglie Marie Chevallier.

Il programma degli eventi durerà otto mesi e si concluderà ad inizio 2024, in occasione del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, una delle manifestazioni volute per Monaco dal Principe Ranieri.

Ranieri III è stato sovrano per 56 anni e rese il Principato più moderno con progetti ambiziosi, dall’economia alla finanza, dalla cultura al sociale e al turismo.

“Abbiamo voluto organizzare alcuni eventi per far conoscere anche ai più giovani ciò che ha fatto e ha rappresentato il Principe Ranieri III – ha dichiarato la Principessa Stephanie al canale televisivo monegasco Monaco Info - Tutto ciò che vediamo oggi nel Principato lo dobbiamo a lui”. Ranieri III morì il 6 aprile 2005 a 81 anni.

WEEKEND VERDE CON MISSIONE GIARDINIERE

Dopo il successo della prima edizione organizzata nel 2021, il Dipartimento per lo Sviluppo Urbano di Monaco (DAU) ripete l'esperienza "Week-End Nature" sul tema "Mission Jardinier". Un’iniziativa per tutti in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 17. L’appuntamento è al Roseto Principessa Grace nel quartiere di Fontvieille e alle Serre Culturali di Saint-Laurent d'Eze. All'arrivo in uno degli stand di accoglienza, verrà affidata una missione per trovare i punti attività sparsi nei giardini, risolvere enigmi e svelare i segreti dei giardinieri. Ci sarà anche il concerto dell'Orchestra dei Carabinieri del Principe, sabato 8 alle 18, nei Giardini Saint-Martin sulla Rocca, dove il pubblico è invitato a partecipare portandosi anche un picnic per trascorrere un momento conviviale nei giardini.

NELLA STAZIONE DEI TRENI L’ESPOSIZIONE TERRA DI MARE

La stazione dei treni di Monte Carlo è diventata una sorta di galleria d’arte per i viaggiatori, per chi arriva e per chi parte. Questa volta ad essere esposte fino al 18 novembre sono fotografie che raccontano il mare e i luoghi della Costa Azzurra, del Ponente Ligure e della Corsica. L’occhio è quello del fotografo Gilles Cappadoro, ispirato e guidato nella sua ricerca di senso ed estetica da due maestri Jean Cocteau e Giorgio de Chirico.

La particolarità dei suoi scatti è di rinunciare al colore, alla variazione degli azzurri del mare e del cielo, per enfatizzare l'aspetto grafico e romantico dei panorami.

AUTOBUS GRATUITI NEL PRINCIPATO, UN ESPERIMENTO DEL GOVERNO

Se venite a Monaco in questo periodo potete girare ovunque utilizzando gli autobus ecologici della linea urbana. Tutto gratuito fino al 27 novembre. Un esperimento del governo per cercare di snellire il traffico e diminuire l’inquinamento. Vedremo se funzionerà.

Andrea Munari