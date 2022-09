A Monte Carlo nel segno dei mari

MONACO YACHT SHOW 2022, TUTTO IL LUSSO PER NAVIGARE

Fino al 1° ottobre sul porto del Principato è in programma Monaco Yacht Show, la vetrina più importante per la nautica di lusso. Inaugurato il 28 settembre, presenta 125 superyacht esclusivi, costruiti dai più grandi cantieri navali del mondo, e presenta 580 fra le principali aziende operanti nel settore della nautica. Ci sono lanci di imbarcazioni d’eccezione, anteprime, presentazione di soluzioni architettoniche di eccellenza e di attrezzature e strumentazioni innovative. Sono oltre 150 eventi concentrati in quattro giorni e non mancano cocktail a bordo degli yacht, negli stand e serate private organizzate dagli espositori per entrare in contatto e stringere accordi con un pubblico di acquirenti e addetti ai lavori internazionali.

DREAMING IN AZUR, L’INCONTRO DI DUE REGINE DEL MARE

Sabato sera 1° ottobre all’Hotel Hermitage di Monte Carlo, si svolgerà “Dreaming in Azur”, in collaborazione con The Venetian Arts Foundation e la Fondazione per l’ambiente del Principe Alberto II (FPA2). Un evento che celebra il Principato e Venezia tra arte, tradizione marittima e creatività. E’ la prima edizione e ci sarà anche Mika con un concerto. La serata metterà in valore le arti veneziane in chiave moderna, con uno spettacolo di artisti in costume e mascherati. E alla direzione artistica c’è una veneziana doc, Antonia Sautter, conosciuta a livello internazionale per aver ideato il celebre Ballo del Doge, per l’organizzazione di grandi eventi e la realizzazione di costumi unici al mondo. Quest’anno Forbes l’ha inserita fra le 100 manager italiane più influenti. Nella visione di Antonia Sautter “Dreaming in Azur” sarà l’incontro tra due straordinarie regine del mare, Monte Carlo e Venezia. Due ore di spettacolo, con oltre trenta artisti e tanti cambi d’abito, con una scenografia che per rappresenta il Nuovo Rinascimento, come avvenuto per il Ballo del Doge. L’incontro fra le due regine porterà anche un messaggio importante per sensibilizzare su quanto sia importante il mare per il futuro del mondo.

IL FUTURO CHE CI ATTENDE, DA MONTE CARLO A FIUGGI IL 7 OTTOBRE

La Fondazione Principe Alberto II di Monaco (FPA2) moltiplica le iniziative e le azioni a favore della preservazione dell’ambiente. Un’attività che riguarda anche l’Italia, attraverso la filiale con sede a Roma, che opera a tutto campo dal 2012.

L’appuntamento in agenda a Fiuggi il 7 ottobre 2022 assume un significato particolare attraverso una serie di incontri che riguardano i cambiamenti climatici. S’intitola “Il Futuro che ci attende, Giornata di Incontri Internazionali sui Cambiamenti Climatici” e ha l’obiettivo di promuovere la consapevolezza pubblica nei confronti dei cambiamenti climatici, sia in ambito globale, sia con contenuti di particolare interesse per la comunità ed il territorio. Gli scienziati e gli esperti parleranno di come i cambiamenti climatici incideranno sulla nostra vita, quale sarà il futuro che ci attende, e quali azioni ciascuno di noi potrà adottare per mitigare ed affrontare il problema. L’incontro, che sarà moderato da Fabrizio Firli di Radio Monte Carlo, si svolgerà presso le Terme Bonifacio VIII con inizio alle ore 9, alla presenza di 300 ospiti e sarà possibile assistervi in diretta streaming.

Andrea Munari